"Ekonomide kara bulutlar dağılıyor"
AK Parti Ankara Milletvekili Aydın: “Faiz de kur da düştü, faize paralel enflasyon da düşecek, dış ticaret açığı hızla küçülüyor. Hükümetimizin aldığı önlemlerle ekonomide kara bulutlar dağılıyor” dedi.
Adalet ve Kalkınma Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın; faizlerin düşmesi sonrası kurların iddia edilenin aksine düşüş sürecine girdiğini, faizdeki gerileme paralelinde enflasyonda da düşüşün hızlanacağını söyledi. Dış ticaret açığı ve cari açığın da hızla gerileme trendinde olduğuna dikkat çeken Aydın, “Hükümetimizin aldığı yerinde önlemlerle ekonomimiz sıkıntılı dönemi geride bırakıyor” dedi.
Merkez Bankası'nın son toplantısında aldığı kararla bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında 425 baz puanlık indirime gittiğini hatırlatan Aydın, karar öncesi bazı çevrelerde faiz indiriminin kurları yükselteceğinin iddia edildiğini, oysa tam tersinin yaşandığını vurguladı. Aydın, kurların yükselmek yerine düşüşe geçtiğini, bu durumun piyasaların ve yatırımcının Türkiye ekonomisine olan güveninin göstergesi olduğunu ifade etti.
Barış Aydın, TÜFE’de Ocak ayında yüzde 20’nin üzerini gören yıllık enflasyonun yüzde 16’lar düzeyine indiğine dikkat çekerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi enflasyon, faizin sonucudur. Faizlerdeki düşüş sürecinde enflasyon da gerilemeye devam edecek ve inanıyorum yıllık oran çok sürmeden tek haneyi görecektir” değerlendirmesinde bulundu.
DIŞ TİCARET AÇIĞI KÜÇÜLÜYOR
Dış ticaretteki gelişmelere de dikkat çeken Aydın, şu değerlendirmeyi yaptı:
Barış Aydın, kamu bankalarının konut kredisi başta kredi faizlerindeki indirimlerinin de ekonomideki canlanmaya ivme kazandıracağını belirtti.
Kamu bankalarının konut kredisinde 500 milyar liraya kadar olan kullanımlarda aylık faizi yüzde 0,99’a kadar indirdiğini belirten Aydın, bunun etkisiyle, bir süredir sektörde talep yetersizliğine bağlı durgunluğun yerini canlanmaya bırakacağını kaydetti.
"TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AYDINLIK"
Aydın, ekonominin genel gidişatına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
“Vatandaşlarımız durgun seyirden sonra inişe geçen dövize yatırımı artık bırakacak, ertelenen konut talebi yeniden canlanacaktır. İnşaat sektörü ekonomimizin lokomotifidir. Sektördeki canlanma, ekonomimize dalga dalga yayılacaktır. Faiz, döviz ve dış ticaret açığındaki düşüşler ekonomimizin sağlıklı bir rotaya ve canlanma sürecine girdiğini göstermektedir. Faizdeki gerileme, maliyetleri azaltacak, yatırımların önünü açacaktır. Konut satışlarında, inşaat ve diğer sektörlerdeki yatırımlarda canlanma, daha fazla iş, daha fazla aş demektir. Hükümetimizin, ekonomi yönetimimizin aldığı önlemler pozitif etkisini göstermiştir. Ekonomimizde toparlanma, canlanma ve yeniden şahlanma dönemlerini inşallah hep birlikte göreceğiz.”
Yatırımların hız kesmeden devam ettiğini hatırlatan Aydın, “Ülkemiz, milletimiz her daim vesayet odaklarına karşı dik duruşunu göstermiş, hainlere, teröre geçit vermemiş, tüm dış etkenlerle mücadelesini sürdürürken ekonomi alanında da yatırımlarına ara vermeden devam etmiştir. Son olarak Bursa İzmir Otoyolu ve Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını da gerçekleştiren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz çalışmalarını dur durak demeden sürdürmektedir. İnşallah önümüz aydınlık derken, yaklaşan Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, vatanımıza milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
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