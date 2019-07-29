Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası Genel Kurulu Yarın
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (EİT TSO) 26. Yürütme Kurulu ve 17. Genel Kurul Toplantıları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 30 Temmuz 2019 Salı günü (yarın) saat 10.30’da TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda açılış oturumu ile başlayacak.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Ve Sanayi Odası Genel Kurulu Yarın
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (EİT TSO) 26. Yürütme Kurulu ve 17. Genel Kurul Toplantıları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 30 Temmuz 2019 Salı günü (yarın) saat 10.30’da TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda açılış oturumu ile başlayacak.
Açılış konuşmalarını; TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, EİT TSO Başkanı Azarakhsh Hafizi, Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Daroo Khan, İran Ticaret, Sanayiler, Madenler ve Tarım Odası Başkanı Gholamhossein Shafei ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Dr. Hadi Soleimanpour gerçekleştirecek.
EİT bölgesinde ticari ve ekonomik alanda işbirliklerinin ele alınacağı toplantılara, Afganistan, Azerbaycan, İran, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’dan Oda başkanları, Başkan yardımcıları ve temsilcilerinin katılmaları bekleniyor.
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