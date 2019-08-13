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Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu satın alacak

Et ve Süt Kurumu, Kurban Bayramı için pazarlara getirilen ancak yetiştiricilerin elinde kalan kurbanlıkların satın alınacağını duyurdu.

Ekonomi 13.08.2019, 12:23
Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu satın alacak

Et ve Süt Kurumu, Kurban Bayramı için pazarlara getirilen ancak yetiştiricilerin elinde kalan kurbanlıkların satın alınacağını duyurdu.

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) internet sitesinde yer alan açıklamasına göre Kurban Bayramı için pazarlara getirilen ancak yetiştiricilerin elinde kalan kurbanlıklar, kurum tarafından satın alınacak. Canlı ağırlık ortalaması 400 kilogram ve üzeri, besi kondisyonu yüksek erkek sığırların canlı tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülecek. Elde edilen ağırlık 17 lira ile çarpılarak fiyatlandırılacak.

Canlı ağırlık ortalaması 320-399 kilogram arası erkek sığırlar için ise aynı yöntemle elde edilen ağırlık 16 lira ile çarpılacak. Ayrıca 2’nci ve 3’üncü kalite dişi kesimlik sığırların satın alma işlemleri ise canlı değil Kurumun mevcut cari alım kriterleri ve fiyatları dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Küçükbaş hayvanlarda ise tokluk firesi düşülmeyecek. Tokluların canlı kilogramları 14 lira, koyunların canlı kilogramları 12,5 lira, keçilerin canlı kilogramları 10 lira üzerinden satın alınacak.

(İHA)
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