Son Dakika
Şampiyon Mamak Belediye, galibiyetle başladı
Türk Eğitim Vakfı'nda Safiye Ayla'ya vefa...
Kayıp ortaokul öğrencisi bulundu
Manchester United evinde Arsenal ile yenişemedi
17. Dünya Atletizm Şampiyonası: Kenyalı Beatrice Chepkoech altın aldı
“Suriye'de hiçbir terörist unsura yer yok“

Elektriğe Zam Yapıldı! Vatandaşlara Kötü Haber...

Elektriğe bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Bu kapsamda elektrik fiyatları hem konut, hem sanayi hem de ticarethanelerde %14.90 oranında zamlanacak. Yani 100 TL'lik elektrik faturası, 115 TL olacak.

Ekonomi 01.10.2019, 08:59 01.10.2019, 09:23 Billdrt
Elektriğe Zam Yapıldı! Vatandaşlara Kötü Haber...

Elektrik fiyatı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun dün öğlen saatlerinde 13.00'da gerçekleştirdiği toplantı sonrasında zamlandı. Maliyet artışlarının değerlendirme kapsamına alındığı toplantıda 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarının %14.90 zamlanmasına karar verildi.

Yeni tarifenin, olağansütü herhangi bir gelişme meydana gelmediği takdirde 31 Aralık 2019 tarihine kadar olan 3 aylık dönemi kapsamı planlanıyor. Elektriğe yapılan son zam Temmuz ayında gerçekleşmişti ve %15 oranında zam yapılmıştı. EÜAŞ'ın elektrik dağıtım ve perakende şirketlerine ikili anlaşmalarla birlikte sattığı "toptan" elektrik birim fiyatı 20,5 kuruş olmuştu. Yayınlanan bu tarifede ise 35 kuruşa çıkarıldı. Bu kapsamda toptan elektriğin artışı 70'e ulaştı. 

#zam #elektrik #ekonomi
Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:15
Güneş 06:38
Öğle 12:43
İkindi 16:01
Akşam 18:38
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@