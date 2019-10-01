Elektriğe Zam Yapıldı! Vatandaşlara Kötü Haber...

Elektrik fiyatı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun dün öğlen saatlerinde 13.00'da gerçekleştirdiği toplantı sonrasında zamlandı. Maliyet artışlarının değerlendirme kapsamına alındığı toplantıda 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarının %14.90 zamlanmasına karar verildi.

Yeni tarifenin, olağansütü herhangi bir gelişme meydana gelmediği takdirde 31 Aralık 2019 tarihine kadar olan 3 aylık dönemi kapsamı planlanıyor. Elektriğe yapılan son zam Temmuz ayında gerçekleşmişti ve %15 oranında zam yapılmıştı. EÜAŞ'ın elektrik dağıtım ve perakende şirketlerine ikili anlaşmalarla birlikte sattığı "toptan" elektrik birim fiyatı 20,5 kuruş olmuştu. Yayınlanan bu tarifede ise 35 kuruşa çıkarıldı. Bu kapsamda toptan elektriğin artışı 70'e ulaştı.