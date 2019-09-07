Son Dakika
Güzelliği ile dikkat çeken ’Badem Adası’nda hasat zamanı
Mardin'de terör örgütüne yönelik operasyon
FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik İzmir'deki operasyon
"Anneler terör örgütünden öcünü alıyor"
Hastaların parasını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
PKK/PYD terör örgütü devriye öncesi tünelleri tahrip ediyor
Odunpazarı Modern Müze açılış töreni
Cumhurbaşkanı Erdoğan Odunpazarı Modern Müze’nin açılışına konuştu
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı
Mardin şehidinin Ankara’daki evine ateş düştü

Emekli Maaşlarına 500 TL'ye Kadar Zam Bekleniyor!

Emekliler Ocak zammında en belirleyici etken enflasyon oranı olacak. Merkez tarafından paylaşılan verilere göre SSK ve Bağ - Kur emeklilerine %8.46 oranında zam, memur emeklilerine ise ek %3.46 enflasyon farkı yapılacak. Bu kapsamda ek ödemelerle birlikte emeklilerin maaşına Ocak ayında 500 TL'ye kadar zam yapılacak.

Ekonomi 07.09.2019, 15:16 Billdrt
Emekli Maaşlarına 500 TL'ye Kadar Zam Bekleniyor!
banner63

Emekliler Ocak ayını iple çekiyor. Emekli aylıklarına yapılacak olan zam oranıyla ilgili en belirleyici etken enflasyon oranı olacak kendini gösterecek.

Memur emeklileri, 5. Toplu İş Sözleşmesi zammına ilave olarak 2019 yılının ikinci yarısında eğer enfasyon oranı %5'i geçerse fark alacaklar. SSK ve Bağ - Kur emeklileri ise 2019'un 2.6 aylık dönemi yani Haziran - Aralık öneminde gerçekleşecek olan enflasyon oranında zam verilecek.

%8.46 ZAM

Merkez Bankası tarafından paylaşılan enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ - Kur emeklilerine %8.46 oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışına ek olarak %3.46 oranında fark yansıtılacak.

Ocak'ta bunun yanı sıra ek ödeme tutarlarında da artış yapılacak. Maaşın %4 ila %5'i oranında verilen ek ödeme, yeni aylık kapsamında tekrardan hesaplama dahiline alınması sebebiyle 99,99 TL ila 498,06 TL arasında yükseliş kaydedecek.

En Yüksek Aylık 6.385 TL Olacak

Ek ödemeli en düşük aylık 1.181 TL yerine 1.281 TL olacak. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil olmak üzere 5.887 TL yerine 6.385 TL olarak kendini gösterecek. 

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
İmsak 04:48
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:28
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@