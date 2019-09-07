Emekli Maaşlarına 500 TL'ye Kadar Zam Bekleniyor!
Emekliler Ocak zammında en belirleyici etken enflasyon oranı olacak. Merkez tarafından paylaşılan verilere göre SSK ve Bağ - Kur emeklilerine %8.46 oranında zam, memur emeklilerine ise ek %3.46 enflasyon farkı yapılacak. Bu kapsamda ek ödemelerle birlikte emeklilerin maaşına Ocak ayında 500 TL'ye kadar zam yapılacak.
Emekliler Ocak ayını iple çekiyor. Emekli aylıklarına yapılacak olan zam oranıyla ilgili en belirleyici etken enflasyon oranı olacak kendini gösterecek.
Memur emeklileri, 5. Toplu İş Sözleşmesi zammına ilave olarak 2019 yılının ikinci yarısında eğer enfasyon oranı %5'i geçerse fark alacaklar. SSK ve Bağ - Kur emeklileri ise 2019'un 2.6 aylık dönemi yani Haziran - Aralık öneminde gerçekleşecek olan enflasyon oranında zam verilecek.
%8.46 ZAM
Ocak'ta bunun yanı sıra ek ödeme tutarlarında da artış yapılacak. Maaşın %4 ila %5'i oranında verilen ek ödeme, yeni aylık kapsamında tekrardan hesaplama dahiline alınması sebebiyle 99,99 TL ila 498,06 TL arasında yükseliş kaydedecek.
En Yüksek Aylık 6.385 TL Olacak
Ek ödemeli en düşük aylık 1.181 TL yerine 1.281 TL olacak. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil olmak üzere 5.887 TL yerine 6.385 TL olarak kendini gösterecek.
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