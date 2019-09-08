Emekli Maaşlarına 500 TL'ye Kadar Zam Bekleniyor!

Emekliler Ocak ayını iple çekiyor. Emekli aylıklarına yapılacak olan zam oranıyla ilgili en belirleyici etken enflasyon oranı olacak kendini gösterecek.

Memur emeklileri, 5. Toplu İş Sözleşmesi zammına ilave olarak 2019 yılının ikinci yarısında eğer enfasyon oranı %5'i geçerse fark alacaklar. SSK ve Bağ - Kur emeklileri ise 2019'un 2.6 aylık dönemi yani Haziran - Aralık öneminde gerçekleşecek olan enflasyon oranında zam verilecek.

%8.46 ZAM

Merkez Bankası tarafından paylaşılan enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ - Kur emeklilerine %8.46 oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışına ek olarak %3.46 oranında fark yansıtılacak.

Ocak'ta bunun yanı sıra ek ödeme tutarlarında da artış yapılacak. Maaşın %4 ila %5'i oranında verilen ek ödeme, yeni aylık kapsamında tekrardan hesaplama dahiline alınması sebebiyle 99,99 TL ila 498,06 TL arasında yükseliş kaydedecek.

En Yüksek Aylık 6.385 TL Olacak

Ek ödemeli en düşük aylık 1.181 TL yerine 1.281 TL olacak. En yüksek aylık ise ek ödeme dahil olmak üzere 5.887 TL yerine 6.385 TL olarak kendini gösterecek.