Emeklilerden yeni ek ödeme talebi

Uzun süredir birçok emeklinin ilgiyle beklediği ek ödemelere ilişkin, kira ve yakacak yardımı konusu yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından yapılan açıklama kapsamında Türkiye ek ödeme bekleyen binlerce emeklinin sorunu yeniden gündeme getirildi. Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu tarafından emeklilere yönelik devlet tarafından, kira ve yakacak yardımı kapsamında ek ödemenin yapılması gerektiği vurgulandı. Bunun yanı sıra yoğun bir katılımla gerçekleştirilen dernek toplantısında, emeklilere ait birçok farklı sorunda masaya yatırıldı.

Türkiye’nin birçok farklı bölgesinden şube başkanlarının katılımıyla gerçekleşen görüşmeler sonucunda en dikkat çeken konu; emeklilere ek ödemelerin yapılması oldu. 108 TÜED şube başkanın katılım gösterdiği toplantıda; açıklanan enflasyon rakamlarına bağlı olarak; SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında emekli olanların maaşlarında %5 ve %6 oranında bir artışın ve emekli maaşı zammının gündeme gelmesi sağlandı.

Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada; son dönemde birçok üründe zamlı fiyatların uygulanması ve her şeyin zamlanması emekli maaşı zammının kat kat üzerinde olduğunun altı çizildi. Zamların devam etmesi ve enflasyon nedeniyle emekli maaşlarının alım gücünün azaldığı ve buna bağlı olarak ek ödemelerle birlikte emekli maaşlarına zam yapılması gerektiği vurgulanmıştır . Emeklilere refahtan pay verilmesi de TÜED tarafından yapılan görüşmelerin ardından Türkiye’nin gündemine getirilmiştir.

Emekli Aylıklarına Yeni Zamlar Gündeme Getirildi!

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) geçtiğimiz günlerde An kara’da Başkanlar Kurulu toplantısı yaparak, yüzbinlerce emekliyi ilgilendiren konuların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Türkiye’nin birçok farklı bölgesinden 108 TÜED şube başkanın katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonucunda; hem emekli maaşlarına yapılması gereken zam oranları hem de emekli maaşı haricinde ek ödemelerin ve refahtan pay alınmasına yönelik konular görüşüldü.

Haziran ve Temmuz aylarında birçok farklı ürüne getirilen zamların, emekli aylıklarının küçülmesine ve alım gücünün zayıflaması gerekçe gösterilerek, enflasyon oranlarına göre maaşlara zam yapılması gerektiği vurgulandı. Özellikle Türkiye’deki birçok emeklinin kendine ait evi olmadığı ve çoğunun kira ödediği yeniden gündeme getirilerek ek kira ve kışın yakacak yardımlarının yapılmasına yönelik yeni yol haritaları oluşturuldu.

Dernek yetkililerinin talepleri doğrultusunda emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemelerin yapılacağı düşünülmektedir. Özellikle son altı aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaşlarında beklentileri karşılayacak derecede maaş artışları yapılması beklenmektedir.

TÜED (Türkiye Emekliler Derneği) tarafından hükümetten talep edilen yeni zam oranları ve ek ödeme talebi, ilerleyen günlerde yetkili makamlardan yanıt bulacaktır.