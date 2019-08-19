Emeklilere Kefilsiz, Şartsız, Belgesiz Kredi 2019 - Kredi veren bankalar Hangileri?

Emekli vatandaşlara kefilsiz, koşulsuz ve gelir belgesiz kredi veren bankalar 2019 yılında da acil nakit gereksinimi olan kişilerin yardım alabildikleri bankaların başında gelmektedir. Türkiye’de bankacılık sektöründe faaliyetlerini sürdüren ve emekli müşterilerine koşulsuz – şartsız kolay emekli kredisi veren bankaların listesi şu şekilde oluşmaktadır:

Akbank

ING Bank

Enpara

Odeabank

N Kolay Kredi

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)

Bilindiği üzere bankaların müşterilerin kullanımına sunduğu hemen hemen bütün kredi türlerinde, başvuru sahibinden gelir belgesi veya maaş bordrosu göstermesi talep edilmektedir. Bu sayede kişinin alacağı krediyi geri ödemesinde sorun yaşayıp yaşamayacağı banka tarafından değerlendirilmektedir. Ancak yukarıda belirtmiş olduğumuz bankalar, ihtiyaç kredisi ürünlerine başvuruda bulunan emekli müşterilerinden söz konusu belgeleri talep etmemesiyle öne çıkmaktadır.

Akbank Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu

Akbank emeklilere özel gelir belgesiz kredi başvurusu için ihtiyaç sahiplerinin gerçekleştirebileceği pek çok farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar;

Akbank şubeleri üzerinden kredi başvurusu

Akbank telefon bankacılığı üzerinden kredi başvurusu

Akbank internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu

Akbank resmi internet sitesi aracılığıyla kredi başvurusu (müşteri olmayanlar için ön başvuru işlemleri)

Akbank’ın kurumsal internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi ürünlerine ön başvuru yapmak için, sizden talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir biçimde ilgili alanlara girmeniz gerekmektedir. Bu bağlamda başvuru sahibi olarak T.C. kimlik numaranızı, cep telefonu numaranızı ve ekranda belirtilen güvenlik kodunu girdikten sonra Akbank ihtiyaç kredisi için ön başvuru işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Öte yandan site üzerinden kullanmak istediğiniz kredi tutarını belirttikten sonra, vade tercihinizi yaparak kullanacağınız kredinin geri ödemesinde aylık taksit tutarını da görüntüleyebilirsiniz.

ING Bank Kefilsiz Kredi Başvurusu

ING Bank kefilsiz ihtiyaç kredisi başvurusu da bankanın kurumsal internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Bu noktada ING Bank müşterilerinin kullanımına iki farklı ihtiyaç kredisi ürünü sunmaktadır. Nitekim 5 bin TL üzeri ihtiyaçlar için “e-Kredi” verilirken, 5 bin TL altı için “Mini Kredi” destekleri kefilsiz ve koşulsuz olarak emekli vatandaşlara sağlanmaktadır.

2019 yılı itibarıyla ING Bank, emekli vatandaşlara sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyalarında 4 farklı vade seçeneği uygulamaktadır. Bu kapsamda 60, 48, 36 ve 12 ay olarak belirlenen vade seçeneklerinde diğer bankalarda da olduğu gibi birbirinden farklı faiz oranları gündeme gelmektedir. ING Bank’ın 60 ay vadeli kefilsiz ihtiyaç kredisi kampanyasında 2019 yılı Ağustos ayı itibarıyla uygulanan faiz oranı %1,49 olarak belirlenmiştir. Bu kredi ürününe başvurular;



ING Bank internet bankacılığı

ING Bank telefon bankacılığı

ING Bank şubeleri

üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bunun yanında, kampanya dahilinde 3 ay erteleme imkanı da müşterilere sunulmaktadır.

Enpara Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu

Enpara gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusu bankanın kurumsal internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Site üzerinde bireysel işlemler menüsünden ihtiyaç kredisi kampanyasına kolaylıkla başvurabilirsiniz. Emekli müşterilerine gelir belgesi veya maaş bordrosu olmadan kolay kredi imkanı sunan Enpara ihtiyaç kredisi kampanyasının özellikleri şu şekilde öne çıkmaktadır:

Vade seçenekleri 1 ile 60 ay arasındadır.

Başvurularda kefil, koşul veya belge şartı bulunmamaktadır.

En az bin en fazla 60 bin TL kredi sunulmaktadır.

2019 Ağustos itibarıyla 12 ay vade seçeneğinde %1,92 faiz oranı, 36 ay vadede %1,86 faiz oranı ve 48 ay vade seçeneğinde ise %1,82 faiz oranı uygulanmaktadır.

QNB Finansbank’ın alt kuruluşu olan Enpara maaş bordrosuz kredi başvurusu için bankanın kurumsal internet sitesi üzerinden ön başvuru yapabilirsiniz. Emekli kredisi kampanyaları hakkında detaylı bilgileri de yine internet üzerinden öğrenebilirsiniz.