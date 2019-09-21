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Emeklilere Müjdeli Haber Geldi! Milyonlar Bekliyordu...

Milyonlarca emekli tarafından beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi, gözleri üzerinde topladı. Söz konusu tasarı Meclis'ten onay aldığı takdirde, maaş artışından ikramiye yükselişine birçok müjdeli haber verilebilecek.

Ekonomi 21.09.2019, 16:21 Billdrt
Emeklilere Müjdeli Haber Geldi! Milyonlar Bekliyordu...

Türkiye'de yaklaşık olarak bulunan emekli sayısı 12.500.000. Bu emeklilerin gelirinde artış meydana getirecek, mevcut şartları olumlu yönde etkileyecek yeni düzenlemeler sürekli olarak gündeme geliyor. Uzun süredir gündemde olan ve milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu konu, 1 Ekim'de açılışı yapılacak olan Meclis'e sunulacak. Bu sebepten dolayı emekliler gözünü meclise çevirmiş durumda. Yine kendileri adına olumlu kararların çıkması için büyük bir umutla bekliyorlar.

Meclis'e gelecek ilk tasarılardan birisi 3600 ek gösterge olacak. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle bu görevlerden emekli olan kişileri ilgilendiren söz konusu düzenleme, çözülmesi gereken ve beklenen ilk tasarı olarak dikkat çekiyor. Eğer bu onaylanırsa hem maaşlar artacak hem de emekli ikramiyesinde artış yaşanacak.

2000 yılında ve sonrasında emekli olan kişiler ayrıca intibak için bir yasa bekliyor. Yaklaşık olarak 5 milyon emekli bireyi kapsayan söz konusu intibak yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi tarafından Meclis işaret olarak gösterilmişti. Bu yasa da çıktığı takdirde, 2000'de ya da sonrasında emekli olanların maaşları tekrardan düzenlenecek.

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