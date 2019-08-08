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Emeklilerin dört gözle beklediği ikramiye ödemeleri bugün başladı
SSK emeklilerine bugün, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine ise bayram ikramiyeleri için yarın ödeme yapılacak.
SSK emeklileri bayram ikramiyelerini bugün alacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise ikramiyeleri yarın ödenecek.
12 MİLYON 142 BİN EMEKLİ FAYDALANACAK
BİNER LİRA İKRAMİYE YATIRILACAK
Emekli aylığı alanların hesaplarına biner lira ikramiye yatırılacak. Dul ve yetim aylığı alanlar için ise ikramiye tutarı ölüm aylığı hissesine göre değişiklik gösteriyor. Eşinden dul aylığı alıp çalışanlara asgari 500 lira, çalışmayıp dul aylığı alanlara ise 750 lira ödeme yapılacak. Yetim aylığı alan kız çocuklarına ödenen ikramiyelerde alt limit 250 lira olacak.
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