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Emeklilerin dört gözle beklediği ikramiye ödemeleri bugün başladı

SSK emeklilerine bugün, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine ise bayram ikramiyeleri için yarın ödeme yapılacak.

Ekonomi 08.08.2019, 10:23 Billdrt
Emeklilerin dört gözle beklediği ikramiye ödemeleri bugün başladı

SSK emeklileri bayram ikramiyelerini bugün alacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise ikramiyeleri yarın ödenecek.

12 MİLYON 142 BİN EMEKLİ FAYDALANACAK

İkramiye ödemesinden 12 milyon 142 bin emekli ve hak sahibi faydalanabiliyor. 12 milyonu aşkın emekliye 10 milyar 800 milyon lira ikramiye ödemesi yapılacak.

BİNER LİRA İKRAMİYE YATIRILACAK

Emekli aylığı alanların hesaplarına biner lira ikramiye yatırılacak. Dul ve yetim aylığı alanlar için ise ikramiye tutarı ölüm aylığı hissesine göre değişiklik gösteriyor. Eşinden dul aylığı alıp çalışanlara asgari 500 lira, çalışmayıp dul aylığı alanlara ise 750 lira ödeme yapılacak. Yetim aylığı alan kız çocuklarına ödenen ikramiyelerde alt limit 250 lira olacak.

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