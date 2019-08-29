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Emeklilik Yaşını Düşürmek Mümkün!

Bir an önce emekli olup rahatlamak isteyen fakat yaşa takılanlar erken emeklilikle ilgili çıkarılması planlanan yasayı 4 gözle bekliyor. Fakat yasa çıkarılmadan da erken emekli olmak mümkün.

Ekonomi 29.08.2019, 11:24 Billdrt
Emeklilik Yaşını Düşürmek Mümkün!

Sosyal güvenlik sistemi vatandaşların birkaç durumda erken emekli olmalarını sağlıyor. Bu durumları sağlayan bireyler, emeklilikte yaş problemine takılmadan direkt olarak emekli olabiliyor. İşte detaylar..

Bu yollar sayesinde normal emeklilik süresinden 6 yıla kadar daha erken emekli olma şansı elde edebiliyorsunuz. Emekli olmak için gerekli olan primlerin kısa zaman içerisinde tamamlanabilmesine imkan tanıyan bu özel durumlar, yaş şartının da ortadan kalkmasında ilk etken oluyor.

1- Yıpranmayla 5 Yıla Kadar Erken Emekli Olabilirsiniz

Yıpranmayla normal süreden 5 yıla kadar erken emekli olabilirsiniz. Ağır ve yıpratıcı iş kollarında çalışan hem işçi hem de memurlar için ilave prim hakkı bulunuyor. Bu sayede emekli olunacak prim sayısını artırıyor ve yaşı drekt olarak öne çekiyor. 

Örnek olarak 20 yıl çalışmış olan bir kişi bahsi geçen yıpranmayla birlikte 25 yıl çalışmış sayılıyor ve yaşı öne çekildiği için normal süreden 5 yıl önce emeklilik hakkı elde edebiliyor. Çalıştığınız işin bu ilave prim kategorisinde yer alıp almadığını ise SGK'dan öğrenebiliyorsunuz.

2- Anneler İçin Doğum Borçlanmasıyla 6 Yıl Kadar Erken Emekli Olabilirsiniz

Doğum borçlanması emekli olabilmek için kadınlara yönelik bir nimet. Doğumdan önce sigortası bulunan, adına prim ödenen ve çocuğu yaşamakta olan bütün kadınlar bundan faydalanabilmektedir. En fazla 3 çocuk için geçerli olan bu doğum borçlanmasıyla birlikte her çocuk için 2 yıl, toplam 6 yıl kadar erken emekli olabilirsiniz.

3- Bakıma Muhtaç Çocuğuna Bakana Erken Emekli Olabilme Şansı

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğu derecede ağır engelli raporuna sahip çocuğu olan anneler için de erken emekli olabilmenin önü açılıyor. Örnek olarak 2008 yılı Ekim ayından günümüze kadar toplam olarak 1000 prim gününe sahip olan bir anne, bu sayede 1250 prim ödemiş gibi görünüyor. Yani 250 gün yaştan düşüyor. Bu sayede 1 yıl kadar erken emekli olunabiliyor.

4- Askerlik Borçlanması

Askerlik yapan herkesin bu görev içerisinde geçirmiş olduğu süre kapsamında SGK'ya borçlanma imkanı olduğunu biliyor muydunuz? Emeklilik başvurusu öncesinde askerlik borçlanmanızı da yapabilirsiniz. Süre sınırı yoktur, istediğiniz zaman yapabilirsiniz. 

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