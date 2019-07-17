Emekliye 3 maaş avans 10 maaş kredi verilecek! Hangi emekliler avans alabilecek?

Emeklilere 3 Maaş Avans ve Maaşın 10 Katı Kredi Hakkı!

Geçtiğimiz günlerde emeklileri sevindirecek haber olarak gündeme gelen emeklilere avans ve kredi sistemi, ülkemizdeki milyonlarca emeklinin yüzünü güldürdü. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur emeklileri için yapılan yeni düzenlemeler kapsamında, emeklilere 3 maaş ön öde avans sistemi ve 10 maaş katına kadar kredi imkânın sağlanması beklenmektedir. 90 gün içinde emekliliği bağlanan kişiler için ön ödeme yani avans almaları hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra daha önceki yıllarda emekli olan kişilerin bu haktan hemen yararlanması planlanmaktadır.

Emekliye 3 maaş avans ve 10 maaş kredi düzenlemesinin hayata geçmesiyle birlikte, özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalardan dolayı emeklilerin yaşadığı nakit sıkıntılarına, yeni düzenlemenin çözüm sunması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak başvurular sonrasında emekliler maaşının 3 katına kadar ön ödeme, avans alabilecek. Emekli maaşından alınan avans diğer aylarda maaştan kesilerek avans ödemesinin gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Ayrıca yapılacak olan bu yeni düzenlemeyle birlikte çekilen bu avanslara herhangi bir faiz de uygulanmayacak. Avans sistemiyle birlikte maaşın 10 katına kadar kredi seçeneğinin sunulması da emeklilerin yaşadığı nakit sıkıntılarına çözüm olması beklenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak başvurularla birlikte avans ve kredi işlemlerinin emekliler arasında yaygınlaştırılması beklenmektedir. Örneğin; 2 Bin TL emekli maaşı alan birisinin 6 Bin TL’ye kadar nakit avans çekmesi yeni sistemle mümkün gözüküyor. Avans işlemi gerçekleştiren kişilerden sonraki aylarda maaşlarından bu miktarlar taksitle çekilecek. Emekli maaşından avans çekme işleminde herhangi bir faiz uygulanmayacak.

Emekliye Maaşlarına Yeni Düzenleme Kapıda!

Son yıllarda ülkemizde yaşanan mali ce ekonomik sıkıntılardan dolayı en çok etkilenen gruplardan biri emekliler olmuştur. Özellikle kısa süreli nakit ihtiyacı yaşayan milyonlarca emeklinin bu sıkıntılarını gidermek için yeni bir düzenlemenin faaliyete geçmesi beklenmektedir. Emekli maaşının 3 katına kadar nakit avans çekebilecek olan emekliler, çektikleri bu avansı diğer aylarda taksitli ve faizsiz geri ödeyeceklerdir. Bunun yanı sıra yine emekli maaşının 10 katına kadar kredi çekmeleri de ön görülen emeklilerin yeni sistemin devreye girmesiyle nakit ihtiyaçlarını karşılamaları hedeflenmektedir.