En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL Olacak?

Yaklaşık olarak 12.500.000 emekli, Temmuz ayında zam aldı. SSK ve Bağ - Kur emeklilerine %5,01 oranında, memur emeklilerine ise %6,02 oranında zam yapıldı. Gözler ise bu kez Ocak zammı üzerinde tutuldu. Memur ve memur emeklilerinin zamlarıyla ilgili tespiti Hakem Kurulu belirledi. Memurlara 2020 yılı için %4+4, 2021 yılı için ise %3+3 zam yapılmasında karar kılındı. Aynı zamanda enflasyon farkı meydana geldiği takdir de bunun da maaşlara yansıtılması kararı verildi.

MAAŞLAR KAÇ LİRA OLACAK?

Merkez Bankası'nın 13,9 olarak belirlediği 2019 yılı enflasyon tahmini ele alındığında; 6 aylık TÜFE, ile birlikte SSK ve Bağ - Kur emeklilerine %8,26 oranında zam yapılacak. Eğer bu tahmin gerçek olursa en düşük emekli aylığı esnaf için 1.813 TL, Bağ - Kur tarım için 1.352 TL, SSK'lılar da ise 2000 öncesi emekli olanlarda 2.145 TL, 2000 sonrası emekli olanlarda 1.278 TL en düşük tutarlar olacak.