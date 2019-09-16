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En fazla kaybettiren BES fonları
- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,53 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A." oldu
Ekonomi 16.09.2019, 14:01 16.09.2019, 14:20
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,53 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.", yüzde 1,52 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,082259
|-1,53
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,061177
|-1,53
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,063165
|-1,52
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,094621
|-1,42
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,093601
|-1,42
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,050332
|-1,34
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,065409
|-1,34
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,094926
|-1,34
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,027035
|-1,31
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,041179
|-1,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|8
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Fatih Karagümrük
|3
|7
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. Bournemouth
|5
|7
|9. West Ham
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Newcastle
|5
|4
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
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|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
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|4
|5
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|4
|5
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|4
|5
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|4
|4
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|4
|4
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|4
|4
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|4
|4
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|4
|4
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|4
|3
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|4
|1
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|4
|0
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