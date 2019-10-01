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En fazla kaybettiren BES fonları
- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,00 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu
Ekonomi 01.10.2019, 15:05
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,00 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,84 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 0,80 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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|6
|5
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|6
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|-2
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|P
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|7
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|4. Arsenal
|7
|12
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|7
|12
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|7
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|7
|7
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|7
|7
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|7
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|7
|6
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|7
|6
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|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
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|7
|14
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|7
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|7
|13
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|7
|11
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|7
|9
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|8
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|7
|7
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|7
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|5
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|7
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|7
|2