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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,00 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu

Ekonomi 01.10.2019, 15:05
En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,00 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,84 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 0,80 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036500 -1,00 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108633 -0,84 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074098 -0,80 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060061 -0,77 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030383 -0,76 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031144 -0,73 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028073 -0,69 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026636 -0,67 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,027552 -0,44 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,051123 -0,43

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

#En fazla kaybettiren BES fonları #Fon piyasası
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