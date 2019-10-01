En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,00 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,84 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 0,80 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036500 -1,00 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108633 -0,84 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074098 -0,80 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060061 -0,77 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030383 -0,76 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031144 -0,73 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028073 -0,69 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026636 -0,67 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,027552 -0,44 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,051123 -0,43

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

