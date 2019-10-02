En fazla kaybettiren BES fonları
- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,70 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,70 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 1,69 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,68 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Altın EYF 0,017313 -1,70 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028756 -1,69 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028732 -1,68 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,030703 -1,68 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029686 -1,67 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,027822 -1,67 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017614 -1,66 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028483 -1,65 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009674 -1,63 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029037 -1,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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|-2
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|5
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|8
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|7
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|4
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|7
|2