En fazla kaybettiren BES fonları
BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,87 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" oldu.
Ekonomi 08.10.2019, 14:49 08.10.2019, 15:05
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,87 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,80 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,68 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,058553
|-0,87
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,060116
|-0,80
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016609
|-0,68
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019015
|-0,60
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019712
|-0,60
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,074194
|-0,59
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,079920
|-0,59
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,121773
|-0,59
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,107416
|-0,57
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,023721
|-0,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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