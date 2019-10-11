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En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,47 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu

Ekonomi 11.10.2019, 14:17
En fazla kaybettiren BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,47 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,19 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" ve "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029337 -1,47 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016467 -1,19 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016611 -1,19 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016444 -1,18 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015902 -1,14 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055963 -1,10 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035796 -1,10 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016368 -1,08 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016434 -1,07 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017595 -1,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

#Piyasalar #fonlar
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