Son Dakika
Eskrimde sezonun ilk madalyası Minuto'dan geldi
Yunanistan'da işsizlik oranı son 8 yılın en düşük seviyesinde
Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım
İş Bankası ve Nestpay arasında iş birliği
Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
"Doğru zeminde politika yapmamız lazım"
Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Engelli vatandaşı dolandıran 5 zanlı yakalandı
"Anlaşmasız çıkışa engel iş dünyasına umut oldu"
Alanyaspor'da sponsorluk anlaşması

En fazla kaybettiren BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,71 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu

Ekonomi 05.09.2019, 14:38 05.09.2019, 15:12
En fazla kaybettiren BES fonları
banner63

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,71 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,41 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 1,38 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020471 -1,71 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036590 -1,41 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054495 -1,38 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031466 -1,24 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036190 -1,22 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018229 -1,22 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030219 -1,22 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,067643 -1,22 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027586 -1,21 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030237 -1,21

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

#En fazla kaybettiren BES fonları #Fon piyasası
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@