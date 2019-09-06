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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,99 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu

Ekonomi 06.09.2019, 14:21 06.09.2019, 15:20
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,99 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,66 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,92 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,430630 -2,99 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,859592 -1,66 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,404513 -0,92 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 54,231637 -0,70 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 252,180181 -0,59 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026318 -0,50 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,125184 -0,31 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,311577 -0,24 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,832084 -0,19 İş Portföy İki. Değ. Fon 8,478432 -0,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

#En fazla kaybettiren yatırım fonları #Fon piyasası
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