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En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,03 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,83 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,63 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.
Ekonomi 16.09.2019, 13:59 16.09.2019, 14:03
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,03 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 1,83 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,63 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,350050
|-2,03
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025734
|-1,83
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,026405
|-1,63
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,071854
|-1,57
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,055946
|-1,52
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,060374
|-1,47
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,044968
|-1,43
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|68,874574
|-1,37
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,154614
|-1,35
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,941713
|-1,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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|6
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|6
|9. Konyaspor
|4
|6
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|4
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|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
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|1
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|1
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|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Fatih Karagümrük
|3
|7
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
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|6
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|5
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|4
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|4
|4
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|4
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|17. Giresunspor
|4
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|18. Eskişehirspor
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|5
|8
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|7
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|7
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|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Newcastle
|5
|4
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|5
|3
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