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En fazla kaybettiren yatırım fonları

- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,09 ile "İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon" oldu

Ekonomi 01.10.2019, 15:02
En fazla kaybettiren yatırım fonları
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İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,09 ile "İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon”, yüzde 3,06 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,06 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010000 -3,09 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013892 -3,06 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,391186 -2,06 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054452 -1,37 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106999 -1,15 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,104705 -0,99 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,028809 -0,81 İş Portföy Altın Fonu 0,030141 -0,74 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074215 -0,66 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025373 -0,65

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

#En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları #Fon piyasası
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