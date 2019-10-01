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En fazla kaybettiren yatırım fonları
- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,09 ile "İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon" oldu
Ekonomi 01.10.2019, 15:02
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,09 ile "İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon”, yüzde 3,06 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,06 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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|7
|7
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|7
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|6
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|7
|5
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|5
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|7
|2
|Takımlar
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|P
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|7
|15
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|7
|14
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|7
|14
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|7
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|7
|6
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|7
|5
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|4
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|7
|2