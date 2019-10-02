En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,92 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,70 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,68 ile "ING Portföy Altın Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053408 -1,92 TEB Portföy Altın Fonu 0,064966 -1,70 ING Portföy Altın Fonu 0,029383 -1,68 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105213 -1,67 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022592 -1,67 Deniz Port. Altın Fonu 0,033391 -1,66 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026564 -1,65 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,067306 -1,64 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038247 -1,63 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,143791 -1,62





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

