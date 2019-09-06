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En fazla kazandıran BES fonları
- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,58 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu
Ekonomi 06.09.2019, 14:24
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,58 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,17 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,12 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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