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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,58 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu

Ekonomi 06.09.2019, 14:24
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,58 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,17 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,12 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036288 1,58 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108582 1,17 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059973 1,12 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073758 1,12 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031164 1,00 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016360 0,93 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074787 0,82 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023300 0,82 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051337 0,80 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010795 0,69

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

#En fazla kazandıran BES fonları #Fon piyasası
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