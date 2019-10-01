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En fazla kazandıran BES fonları

- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,22 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu

Ekonomi 01.10.2019, 15:05
En fazla kazandıran BES fonları
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İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,22 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,06 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,96 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013428 1,22 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011531 1,06 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017320 0,96 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024688 0,93 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030696 0,84 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036726 0,82 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,016445 0,76 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,018134 0,74 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016955 0,69 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016327 0,68

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

#En fazla kazandıran BES fonları #Fon piyasası
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