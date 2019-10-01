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En fazla kazandıran BES fonları
- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,22 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu
Ekonomi 01.10.2019, 15:05
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,22 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,06 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,96 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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|10
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|7
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|6
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|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
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|2
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|-2
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|O
|P
|1. Liverpool
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|7
|16
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|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
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|7
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|7
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|11
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|9
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|7
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|8
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|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
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|7
|12
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|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
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|7
|8
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|7
|8
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|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
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|7
|4
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|7
|2