En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,76 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 0,67 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012433 0,93 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074661 0,76 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109363 0,67 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060455 0,66 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020627 0,53 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033359 0,51 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075564 0,50 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,068705 0,47 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010070 0,42 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,048491 0,41

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

