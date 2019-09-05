En fazla kazandıran BES fonları
- BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,43 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,43 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,25 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,21 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041683 1,43 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,118307 1,25 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023133 1,21 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017054 1,19 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066677 1,16 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067435 1,16 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,092057 1,15 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,119085 1,13 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,105179 1,13 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,055629 1,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)