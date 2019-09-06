En fazla kazandıran yatırım fonları
- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,51 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,51 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,84 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,78 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035181 2,51 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,830694 1,84 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,007519 1,78 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062336 1,72 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,477800 1,71 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035202 1,62 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025214 1,59 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,348444 1,53 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,057993 1,49 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021948 1,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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