En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,30 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,30 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,02 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,87 ile "Ata Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 1,446070 1,30 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,498557 1,02 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006574 0,87 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044733 0,80 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,926410 0,80 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,389258 0,71 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026204 0,71 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,263088 0,70 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,147799 0,69 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,588085 0,67

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)