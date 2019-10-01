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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,95 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu" oldu

Ekonomi 01.10.2019, 15:03
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,95 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,75 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,66 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,866750 2,95 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,016181 1,75 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,515084 1,66 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,046218 1,55 TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 159,697842 1,12 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,585391 1,12 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,136093 0,98 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044785 0,96 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,037824 0,93 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023711 0,86

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

#En fazla kazandıran yatırım fonları #Fon piyasası
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