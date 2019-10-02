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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,34 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu

Ekonomi 02.10.2019, 16:38 02.10.2019, 16:59
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,34 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,52 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,23 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,867507 2,34 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,471121 1,52 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 550,663381 1,23 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035752 0,91 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,037490 0,84 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074839 0,84 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,236252 0,61 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040872 0,61 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022153 0,61 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053391 0,60

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
 

#En fazla kazandıran yatırım fonları
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