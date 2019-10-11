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En fazla kazandıran yatırım fonları

- Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,47 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu

Ekonomi 11.10.2019, 14:12
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,47 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,86 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,76 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014329 2,47 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041156 1,86 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,409363 1,76 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036133 1,67 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023486 1,57 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063695 1,50 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026056 1,49 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073651 1,43 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,037279 1,16 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036379 1,15

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

#Piyasalar #fonlar
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