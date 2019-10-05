Enerji Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin yönetmelik
ANKARA (AA) - "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.Buna göre, 24.12.2014...
ANKARA (AA) - "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Buna göre, 24.12.2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'ndeki "Personel Dairesi Başkanlığı" ibareleri "Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü" olarak değiştirildi.
Ayrıca, aynı yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "iki yıl" ibaresi de "altı ay" olarak değiştirildi.
Yine aynı yönetmeliğin 3'üncü maddesinde yer alan "19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" ibaresi ise "10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" olarak değiştirildi.
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