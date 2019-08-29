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Enerji ithalatı faturası temmuzda yüzde 16,4 azaldı

- Türkiye'nin enerji ithalatı faturası temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalarak 3,4 milyar dolar oldu

Ekonomi 29.08.2019, 08:25
Enerji ithalatı faturası temmuzda yüzde 16,4 azaldı
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalarak 3 milyar 423 milyon 141 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, temmuzda Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 azalarak 18 milyar 351 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bunun 3 milyar 423 milyon 141 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl temmuzda bu rakam 4 milyar 97 milyon 42 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 16,4'lük düşüş oldu.

Öte yandan, temmuz ayında ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,3 artarak 2 milyon 879 bin 822 tona yükseldi.

#Dış ticaret istatistikleri #enerji ithalatı #temmuz #Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)
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