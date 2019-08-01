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#siyaset
#mersin
#ankara
#japonya
#magazin
#malatya
#ekonomi
#istanbul
#İngiltere
#dünya
#samsun
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#israil
#Beşiktaş
#kadın
#eğitim
#döviz
#kahramankazan belediyesi
#türkiye
#Çankaya Belediyesi
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