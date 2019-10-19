Engelliler Ne Kadar Sürede Nasıl Emekli Olur?

Engellilerde emeklilik süresi sanıldığının aksine malulen emeklilikle aynı şekilde değildir. Kişinin sonradan engel kazanması ve doğuştan engelli olmasına göre emeklilik hesaplamasında farklı unsurlar dikkate alınmaktadır. Emekli olabilmek için engelli engelsiz tüm vatandaşlarda genel bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar arasında en önemlisi belirli süre prim ödemelerinin yapılması ve yaş şartının sağlanmasıdır.

Engelli vatandaşların sigortalı olarak işe başlama tarihleri emeklilik hesaplaması sırasında dikkate alınan temel faktörlerden biridir. Aynı zamanda sigortalılık durumu:

SSK (4/A),

Bağ – Kur (4/B),

Emekli Sandığı (4/C).

Değişmektedir.

Engelliler İçin Emeklilik Şartları Nelerdir?

Emekli olmak için diğer vatandaşlarda gerekli olan yaş şartı, engelli vatandaşlarda aranmaz. Engellilik durumu ve sigortalılık süreleri emeklilik için yeterli olmaktadır. Sonradan engelli olan kişiler için farklı şartlar aranabilir. Engelli emeklilik şartları:

Prim gün sayısının tamamlanması,

Sigortalı çalışma süresinin tamamlanması,

Sigorta başlangıç tarihi,

Engel durumu/derecesi.

Olarak belirlenmiştir. Bu şartların sağlanması halinde kişiler yaş şartını beklemek zorunda kalmadan emekli olabilir. Engelli vatandaşlar için emeklilikte yaşa bakılmamaktadır.

Engelli Emeklilikte Prim Gün Sayısı Kaç Olmalıdır?

Kanunlarımızda engelli emeklilik için üç farklı tip süre belirlenmiştir. Kişinin engellilik durumuna göre farklı prim sürelerinden söz edilebilir. Buna göre:

1. derece (%80 ve üzeri) engelliler için:

1997 – 2000 Arası: 15 Yıl Sigortalılık – 3600 Prim Gün Sayısı

2. derece (%60 - %79) engelliler için:

1997 – 2000 Arası: 17 Yıl Sigortalılık – 3840 Prim Gün Sayısı

3. derece (%40 - %59) engelliler için:

1997 – 2000 Arası: 18 Yıl Sigortalılık – 4080 Prim Gün Sayısı

Olarak hesaplanmıştır. Engelli emeklilik tablosu üzerinden engel derecesi ve prim gün sayınıza göre emeklilik durumunuzu hesaplayabilirsiniz.

Memur Engellilerde Emeklilik Şartları

Memurluk kadrosuna sakat olarak başlayan kişiler ve memur olmadan önce en az %40 engel raporu bulunanlar, 15 yıl 5400 prim gün sayısı ile emeklilik hakkı elde edebilirler. İşe başlama tarihleri ve prim gün sayıları temel belirleyici olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişinin engel derecesi ve sigortalılık başlangıcı emeklilik hakkının elde edilmesinde etkilidir. Engelli emeklilik hesaplama işlemleri sırasında bu değişkenleri göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

Sonradan Engelli Olanlarda Emeklilik Şartları

Çalışma hayatına normal başlayan ancak sonradan engel kazanan kişiler malulen emeklilik ile erken emekliliğe hak kazanabilir. Çalışma gücünün herhangi bir nedenle kaybolmasının ardından, sağlık kurulu raporu ile çalışma gücü kaybının tescil edilmesi ile kişiler emekli olabilir. Ancak bu tip durumlarda yine belirli süre sigortalı olarak çalışma şartı aranmaktadır.

%50 - %59 arası engel için: 5760 prim gün sayısı

%40 - %49 arası engel için: 6480 prim gün sayısı