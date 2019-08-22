Enpara Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır 2019 - Enpara İhtiyaç Kredisi Avantajları Nelerdir?
Enpara Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır 2019 - Enpara İhtiyaç Kredisi Avantajları Nelerdir? Enpara Kredi Kartlarının Avantajları Nelerdir?
Enpara Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır 2019 - Enpara İhtiyaç Kredisi Avantajları Nelerdir?
Enpara kredi başvurusu yapan kişiler, QNB Finansbank bünyesinde hizmet veren Enpara’nın sunduğu birçok farklı avantajdan yararlanabilecektir. Aidatsız kredi kartları, masrafsız krediler, avantajlı havale ve eft işlemleri başta olmak üzere daha birçok farklı bankacılık hizmetini şubelere gitmeden rahatlıkla gerçekleştirmeniz mümkündür. Şubesiz banka olma özelliğine sahip Enpara günümüzde QNB Finansbank kuruluşu olarak faaliyetlerini yürütmektedir.
Enpara üzeriden kredi talebinde bulunan kişiler özellikle uygun faiz oranı ve taksit imkânlarıyla Enpara kredi avantajları elde edebilmektedir. Enpara resmi internet sitesi üzerinden, sunulan tüm hizmetlerden yararlanmanız mümkündür. QNB Finansbank müşterilerinin yanı sıra Enpara üzerinden tüm vatandaşların yararlanması mümkündür.
Enpara Tarafından Verilen Hizmetler Nelerdir?
Enpara faiz oranları, geri ödeme seçenekleri ve hızlı bankacılık anlayışı sayesinde kısa sürede en çok kullanılan ve tercih edilen banka uygulamaları arasında yer almıştır. QNB Finansbank bünyesinde hizmet veren Enpara birçok farklı hizmet vermektedir. Enpara tarafından sunulan hizmetlerden bazıları;
- Ömür boyu aidatsız kredi kartı
- Masrafsız krediler (dosya masrafsız, tahsis ücretsiz vb.)
- Ekpara vadesiz hesaba kredi hizmeti
- Altın, birikim ve vadeli mevduat hesabı
- Hızlı bankacılık hizmetleri
- Kolay para transferi vb.
Olarak belirlenmiştir. Hızlı bankacılık anlayışı ile Enpara bankacılık hizmetleri güvenli ve hızlı bankacılığın Türkiye’de yayılmasında oldukça önemli bir hizmet vermektedir. Enpara tarafından sunulan hizmetlerden yararlanarak birçok farklı avantajdan yararlanmanız da mümkündür.
Enpara İhtiyaç Kredisi Avantajları Nelerdir?
Enpara teşekkürler kredisi kampanyası ile Ayın Enparalısı müşterilerin düşük faizli ve 3 ay ertelemeli kredi kampanyası avantajlarından yararlanması mümkündür. Enpara ihtiyaç kredileri kapsamında vatandaşlara birçok farklı ayrıcalık sunulmaktadır. Enpara ihtiyaç kredisi avantajları;
- Şubesiz kredi alma imkanı
- Esnek taksitli geri ödeme
- 1.000 – 60.000 TL arasında kredi desteği
- 60 aya kadar vade seçeneği
- Masraf, ücret, komisyon vb. uygulamasız
- Hızlı kredi onayı vb.
Daha birçok farklı avantaj sunulmaktadır. Enpara ihtiyaç kredilerinin en büyük özelliği kredi taleplerinin dakikalar içinde sonuçlanmasıdır. En geç 8 iş saati içine yanıtlanan kredi talepleri banka müşterileri için daha kısa sürede gerçekleşmektedir.
Enpara Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Enpara Bank kredi başvurusu yapmak için şubelere gitmenize gerek yoktur. Şubesiz bankacılık anlayışıyla kurulan Enpara üzerinden kredi almak isteyen kişiler hızlı başvurularını internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Yapılan başvurular aynı gün içinde hatta başvurudan dakikalar sonra sonuçlandırılmaktadır.
Enpara ihtiyaç kredisi başvuruları için Enpara online hizmetleri kullanmanız yeterlidir. İster SMS ile isterseniz de internet bankacılığını kullanarak Enpara kredi talebinizi oluşturabilirsiniz. Enpara kredi avantajları arasında ilk sıralarda yer alan kolay başvuru sayesinde kredi çekebilirsiniz.
Enpara Kredi Kartlarının Avantajları Nelerdir?
Enpara kredi kartı tıpkı kredilerde olduğu gibi birçok farklı avantajı müşterilere sunmaktadır. QNB Finansbank tarafından desteklenen Enpara, şubesiz ve masrafsız bankacılık anlayışına sahip olarak kredi kartlarında da herhangi bir masraf talep etmemektedir. Enpara kredi kartlarının avantajları arasında;
- Ömür boyu aidatsız
- 1.000 TL’ye kadar olan 3 taksitsiz harcama için faiz veya ücret uygulanmaz
- Anlaşmalı yerlerden indirimli ve avantajlı alışveriş
- Nakit avans çekme özelliği
- 120 TL’ye kadar temassız alışveriş özelliği
Yer almaktadır. Kredi kartlarının avantajları ve Enpara kredi avantajları sayesinde birçok bankacılık hizmetinden ayrıcalıklı bir şekilde yararlanmanız mümkündür. Enpara hizmetlerinin tamamı QNB Finansbank güvencesiyle gerçekleştirilmektedir. Enpara hizmetlerinden yararlanmak için Enpara resmi internet sitesini kullanabilirsiniz.
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|1
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|0
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|0
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|0
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|0
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|0
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|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Celta de Vigo
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|0
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