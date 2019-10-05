EPDK kararı
ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), OPET Petrolcülük AŞ'nin Marmara Ereğlisi’ndeki depolama tesisine ilişkin depolama tarifesi tadil edildi.EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında...
ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), OPET Petrolcülük AŞ'nin Marmara Ereğlisi’ndeki depolama tesisine ilişkin depolama tarifesi tadil edildi.
EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, OPET Petrolcülük AŞ'nin "DEP/767-17/17138" sayılı depolama lisansı kapsamında "Marmara Ereğlisi Sultanköy Beldesi Tilkiçatağı Mevkii Tekirdağ" adresinde faaliyet gösteren "Marmara Ereğlisi Depolama Tesisine" ilişkin depolama tarifesi tadil edilerek onaylandı.
Aynı tesiste benzin ve motorin için metreküp başına günlük 19,00 lira, havacılık yakıtı türleri için ise metreküp başına günlük 8,00 lira teslim alma hizmet bedeli uygulanacak.
Ayrıca, uzun süreli kapasite kiralanması halinde depolama hizmet tarifesi, motorin için metreküp başına günlük 0,37 lira, havacılık yakıtı türleri için metreküp başına günlük 0,53 lira, fuel oil türleri (denizcilik yakıtı türleri) ve deniz motorini türleri için de metreküp başına günlük 0,58 lira olacak.
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