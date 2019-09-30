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EPDK'den elektrik zammı açıklaması
- 1 Ekim itibarıyla elektriğe yüzde 14,9 zam yapılacak
Ekonomi 30.09.2019, 19:39
ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Ekim itibarıyla elektriğe yüzde 14,9 zam yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 14,9 artış yapılmıştır. Bu kapsamda, 1 Ekim itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 71,02 lira ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
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