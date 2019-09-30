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EPDK'den elektrik zammı açıklaması

- 1 Ekim itibarıyla elektriğe yüzde 14,9 zam yapılacak

Ekonomi 30.09.2019, 19:39
EPDK'den elektrik zammı açıklaması

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Ekim itibarıyla elektriğe yüzde 14,9 zam yapılacağı bildirildi.

EPDK'den yapılan açıklamada, söz konusu fiyat artışında, bir önceki tarife dönemine göre Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) toptan satış tarifelerindeki değişimin en önemli etken olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 14,9 artış yapılmıştır. Bu kapsamda, 1 Ekim itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 71,02 lira ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

#elektriğe zam #elektrik #EPDK
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