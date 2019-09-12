Erdoğan'ın EYT Talimatı Sonrasında İlk Adım!

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT ile ilgili talimat verdiğini açıklayarak EYT'lileri sevindiren Prof. Dr. Cem Kılıç, Erdoğan'ın bu konuyla ilgili bir formül üretmesi için Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'e görev verdiğini belirtmişti. EYT ile ilgili bir sıcak gelişme daha var.

Bilgin İle Görüşme Yaptılar

Erdoğan İle Paylaşıldı

8 Eylül 2019 tarihinde Pazar günü Ankara'da miting yapan EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi, Erdoğan tarafından formül üretmesi için görevlendirilen Prof. Dr. Vedat Bilgin ile Çankaya Köşkü'nde bir görüşme yaptı. Beştepe'deki görüşmeye EYT-SYDD adına Başkan Gönül, Boran Özupak ve yönetim kurulu üyeleri katılım gerçekleştirdi. Dernek yönetimi mağdur sorunları ve talepleriyle ilgili Bilgin ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen talimatla birlikte EYT sorununu ortadan kaldırmak adına bir çalışma başlatıldığının kendileriyle paylaşıldığını anlatan Özüpak, sosyal medya hesabı üzerinden, Bilgin'in konuyu direkt Cumhurbaşkanı ile paylaşacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bunun aşamaları nedir, nasıl çözülür ve maliyeti nedir? Sorularından oluşan bir çalışma istediğini, kendisiyle görüşmelerien yönelik Erdoğan'a bilgi verileceğini anlattı.