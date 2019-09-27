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Erzurum Ticaret Borsası

- Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı 27 liradan işlem gördü

Ekonomi 27.09.2019, 14:23 27.09.2019, 14:42
Erzurum Ticaret Borsası
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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 27 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt Büyükbaş KG 27,00 27,00 27,00 HMS TereyağıKG25,0025,0025,00HTSYoğurtKG1,491,49 1,49 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

#Erzurum Ticaret Borsası
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