ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 27 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt Büyükbaş KG 27,00 27,00 27,00 HMS TereyağıKG25,0025,0025,00HTSYoğurtKG1,491,49 1,49 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili