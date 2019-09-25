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Erzurum Ticaret Borsası
- Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,00 liradan işlem gördü
Ekonomi 25.09.2019, 16:32
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,00 liradan satıldı.
37,00 36,58 HTSEt KüçükbaşKG 37,00
37,00 37,00 HTSPatatesKG 2,50
2,50 2,50 HTSKuru Soğan KG 1,80 1,80 1,80 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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