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Erzurum Ticaret Borsası

- Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,00 liradan işlem gördü

Ekonomi 25.09.2019, 16:32
Erzurum Ticaret Borsası
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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,00 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 34,95
37,00 36,58 HTSEt KüçükbaşKG 37,00
37,00 37,00 HTSPatatesKG 2,50
2,50 2,50 HTSKuru Soğan KG 1,80 1,80 1,80 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı


#Erzurum Ticaret Borsası
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