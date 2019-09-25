Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,00 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle: ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt BüyükbaşKG 34,9537,00 36,58 HTSEt KüçükbaşKG 37,0037,00 37,00 HTSPatatesKG 2,502,50 2,50 HTSKuru Soğan KG 1,80 1,80 1,80 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı



