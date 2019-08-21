Esnaf Kefalet Kredisi Başvurusu ve Şartları 2019 - Esnaf Kefalet Kredisi 2019

Esnaf kefalet kredisi almak için belirlenen bazı şartların sağlanması ve kişilerin herhangi bir faaliyet alanında ticaret erbabı olması gerekmektedir. Esnaf ve sanatkarların desteklenmesine yönelik verilen bu krediler ülkemizde ilk kez 1951 yılında çıkarılan bir kanunla gündeme gelmiştir. Kredi talebinde bulunmak isteyen vatandaşların Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) bünyesinde yer alması gerekmetkedir.

Esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi desteği sunan kurumlardan şartları taşıyan tüm vatandaşların yararlanması mümkündür. Esnaf kefalet kredisi kapsamında asıl hedeflenen unsur aktif faaliyet yürüten esnaf ve sanatkarların desteklenmesidir.

Esnaf Kefalet Kredisi Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Esnaf kefelat kredisi şartları arasında yer alan en önemli unsur tahmin edilebileceği üzere esnaf ve sanatkar olmaktır. Bunun yanı sıra kredilerden yararlanmak için aranan şartlar arasında;

Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olmak

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olmak

İşyeri ve ikamet adresinin kooperatif sınırları içinde yer alması

Esnaf ve sanatkar olmak

Yer almaktadır. Bu şartları sağlayan kişilerin esnaf kefalet kredilerinden yararlanması mümkündür. Kredi başvuruları sadece Halkbank üzerinden yapılabilmektedir. Kredi talebinde bulunan kişiler için üyesi olunan oda bu kişilere kefil olmaktadır.

Esnaf Kefalet Kredisi Faiz Oranları ve Kredi Özellikleri

Esnaf kefalet kredsi faiz oranları ve geri ödeme seçenekleri sayesinde diğer esnaf ve ticaret kredilerinden ayrılmaktadır. Kefalet kredilerinin ayırt edici en önemli özelliklerinden biri de bu desteklerin bankalar eliyle devlet tarafından sağlanmasıdır.

Esnaf kefalet kredileri kapsamında 200 bin TL’ye kadar kredi talebinde bulunmak mümkündür. 5 yıl vade seçenekleriyle sunulan kredilerde faiz oranları vadeye göre değişiklik göstermektedir. Buna göre;

1 yıldan uzun vadeler için - %5

1 yıldan kısa vadeler için - %4

Faiz oranı uygulanmaktadır. Esnaf ve sanatkarların ticari faaliyetlerinin ve üretimlerinin desteklenmesi için verilen krediler sıklıkla esnaflar tarafından tercih edilmektedir.

Esnaf Kefalet Kredisi Başvuru Süreci

Esnaf kefalet kredisi başvurusu için kredi detaylarında belirlenen şartlara haiz olmak gerekmektedir. Kredi talebinde bulunan kişiler esnaf ve kefalet kredisi almak için;

Yazılı olarak kooperatife başvuru yapılır

15 gün için kooperatif yönetim kurulu onay veya ret cevabı verir

Esnafın mali durumu, istihbarat raporu ve kefelat miktarı araştırılarak belirlenir

Kredi talebi bankaya iletilir

Banka yeniden başvuruyu inceler

Olumlu sonuçlanan başvurular sonucunda kredi verilir

Ortak olunan kooperatif birçok açıdan kredi sürecini kısaltmaktadır.

Esnaf Kefalet Kredisi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Kefalet kredisi için gereken belgeler arasında;

Vergi levhası (fotokopi ve aslı)

Esnaf Sicil Belgesi

Oda Faaliyet Belgesi

İkametgah

Nüfus cüzdanı fotokopisi

4 adet fotoğraf

İmzalı ve kaşeli hesap özeti

Yer almaktadır. Bu belglere ek olarka kredi miktarına göre 1 – 3 arasında kefil göstermeniz de istenebilmektedir.

Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama Yöntemleri Nelerdir?

Esnaf kefalet kredisi hesaplama işlemleri için 12 ay üzerinden kullanılan kredilerde yüzde 4, 12 aydan uzun vadeli krediler için yüzde 5 faiz oranı kullanılır. Değişen bu kredi oranlarına göre geri ödeme planında 3 – 6 aylık şekilde ödeme planı oluşturulabilir. Esnaf kefalet kredisi talebinde bulunan kişiler özellikle kooperatif tarafından desteklenecekleri için kısa sürede kredi taleplerinin onaylanması mümkündür. Ancak bazı durumlarda kişilerden kefil, ipotek, teminat vb. ek unsurlar talep edilebilmektedir.