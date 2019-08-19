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Esnafa Faizsiz 30 Bin TL Kredi Desteği ve Şartları

Esnafa Faizsiz 30 Bin TL Kredi Desteği ve Şartları. Esnafa Faizsiz 30 Bin TL Kredi Şartları Nelerdir, Nasıl Alınır?

Ekonomi 19.08.2019, 22:09 19.08.2019, 22:27 Emir Yılmaz
Esnafa Faizsiz 30 Bin TL Kredi Desteği ve Şartları
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Esnafa Faizsiz 30 Bin TL Kredi Desteği ve Şartları

Esnaf vatandaşlara faizsiz 30 bin TL finansman desteği ve koşulları, mevcut durumdaki ekonomik sıkıntılarla boğuşanların yakından takip ettiği kredi uygulamasıdır. Daha önceki süreçte de on binlerce esnaf vatandaşın yararlandığı 60 ay vade seçeneğiyle aylık 500 lira taksitlerle alınabilen faizsiz esnaf kredisi son dönemde yeniden gündeme gelmektedir.

İhtiyaç kredilerinden uygulanan faiz oranlarının yüksek olması sebebiyle esnaf vatandaşlar 30 bin TL tutarındaki özel kredi desteğine yoğun ilgi göstermeye devam etmektedir. Devletin yeni ekonomik faaliyet planı içinde uygulamaya konulan düzenlemelerden biri olan 30 bin TL tutarında esnaf kredisi ile esnaf;

  • İşyeri geliştirme
  • Ham madde tedariki
  • Döner sermaye ihtiyacı
  • Makine ve demirbaş alımı masrafları

kapsamında gereksinimlerini bu krediden yararlanarak karşılayabilmektedir.

Esnafa Faizsiz 30 Bin TL Kredi Şartları Nelerdir?

Esnafa faizsiz 30 bin TL kredi desteği başvuru şartları, bu kredi ürününden yararlanmak isteyenleri yakından ilgilendirmektedir. Hükümet tarafından belirlenen koşullar şunlardır:

  • En az 3 yıllık ustalık belgesine sahip olmak
  • Ustalık belgesi ile alakalı meslek dalında iş kurduğunu belgelemek
  • Son 1 yıl içinde vergi mükellefiyetini veya ticari faaliyetlerini sonlandıranlar bu programdan yararlanamaz

Görüldüğü üzere yukarıda belirtilen şartları taşıyan esnaflar, faizsiz 30 bin TL tutarındaki krediden yararlanabilmektedir. Esnafların ekonomiye olan katkılarını artırmak ve sektörel bazda rekabete ortak olmalarını sağlamak adına uygulamaya geçirilen bu kredi türünde devletin anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla esnafa özel finansman desteği sunulmaktadır.

Esnafa 20 Milyar TL Tutarında Kredi Desteği

Esnafa 20 Milyar TL tutarında finansman desteği sunmaya hazırlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu kapsamda yıllık kazanç cirosu 25 milyon TL seviyesinin altında olan küçük ölçekli işletmelere kredi desteği sağlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yaptığı açıklamalara göre;

  • İhracat ve imalat sektöründe faaliyetlerini sürdüren ve söz konusu şartı taşıyan işletmelere en fazla 1 milyon lira,
  • Hizmet sektöründe faaliyetlerini sürdüren ve söz konusu şartları taşıyan işletmelere ise en fazla 500 bin TL destek verilecek.

esnafa 30 bin tl faizsiz kredi

Halkbank 30 Bin TL Faizsiz Esnaf Kredisi Başvurusu

Halkbank 30 bin TL faizsiz esnaf kredisi başvurusuna bakıldığında, devlet desteği ile verilen bu krediden yararlanarak işyerinizdeki ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve geri ödemelerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Nitekim bakanlar kurulunun kararı ile Halkbank ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri anlaşmasıyla birlikte esnaf ve sanatkarlar bu krediden yararlanabilmektedir.

Bu bağlamda KOSGEB tarafından verilen faizsiz kredi ve hibe desteğinden daha önce yararlananlar dışında, kurum tarafından verilen girişimcilik programını başarıyla bitiren ve başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını tamamlamamış genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları halinde 100 bin liraya kadar %100 faiz indirimi uygulanarak kredi imkanından yararlanma fırsatı sunulmaktadır.

Halkbank Faizsiz Esnaf Kredisi Şartları

Halkbank faizsiz esnaf kredisi koşulları şu şekilde belirlenmiştir:

  • Daha önceden ertelenmiş, taksitlendirilmiş veya yapılandırma uygulanmış kredi borcu bulunanlar ile birlikte mevcut durumda kredi taksiti ödemeye devam eden esnaflar, borçlarının tamamını ödemeden bu kredi imkanından yararlanamamaktadır.
  • Kredi kullanma talebini ileten esnafların geriye dönük 1 yıl içinde en fazla 2 kere faiz indirimli kredi kullanabilme fırsatı bulunmaktadır.
  • Başka kamu kurum ve kuruluşlarından faizsiz kredi kullananlar bu programdan yararlanamamaktadır.
  • Kredi taksitlerinin planlanan usule göre ödenmemesi halinde bankanın esasları uygulanmaktadır.

Faizsiz esnaf kredisi veren bankalar arasında yer alan Halkbank’a şahsen müracaat ederek bu krediden yararlanmak mümkün olmaktadır.

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