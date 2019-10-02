"EÜAŞ'ın Akkuyu ortaklık çalışmaları devam ediyor"

MOSKOVA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) ilk ünitenin 2023'te devreye alınacağını belirterek, "Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) projeyle ilgili hala çalışıyor. Çalışmalarını tamamladığında bir karar vereceğiz." dedi.

Dönmez, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2023'te devreye alınacağını belirten Dönmez, "Çünkü 2023 bizim için çok önemli. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlanacak." diye konuştu.

Gazetecilerin, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu (Rosatom) ile EÜAŞ'ın Akkuyu NGS'de ortaklığa ilişkin görüşmelerine ilişkin sorusunu yanıtlayan Dönmez, "EÜAŞ hala çalışıyor. Çünkü bu çok büyük bir proje ve varlıkların, projenin değerlendirilmesi önemli. Projenin tüm değerlendirilmesi tamamlandığında bir karar vereceğiz ancak önce bu değerlendirmenin tamamlanması gerekiyor. Ardından siyasi aşamada bir karar alınacaksa bunu kamuya duyuracağız." değerlendirmesinde bulundu.