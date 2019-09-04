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"Eurobike Bisiklet Fuarı" başladı

- BİSED Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet: - "Eurobike bisiklet sektörü açısından dünyanın en prestijli fuarı olma özelliği taşıyor"

Ekonomi 04.09.2019, 14:11

FRİEDRİCHSHAFEN (AA) - Bisiklet sektörü açısından dünyanın en prestijli fuarlarından "Eurobike Bisiklet Fuarı" başladı.

Almanya'nın Friedrichshafen şehrinde kapılarını açan fuar, 7 Eylül'e kadar gezilebilecek.

Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın bisiklet sektörü açısından önemine dikkati çekti. Emanet, "Eurobike, dünyanın en prestijli bisiklet fuarı olma özelliğini taşıyor." dedi.

Emanet, fuarda katılımcı firmaların, yeni ürünlerini, sektöre ve bisiklet tutkunlarına tanıtacağını belirtti.

Bu yıl 28'incisi düzenlenen fuar, dünyanın çeşitli ülkelerinden 1400'ün üzerinde katılımcıyı ağırlıyor.

Türkiye'den 8 firmanın katıldığı fuarı, 60 binin üzerinde ziyaretçinin gezmesi bekleniyor.

#Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet #Bisiklet sektörü #Eurobike Bisiklet Fuarı
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