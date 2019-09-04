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"Eurobike Bisiklet Fuarı" başladı
- BİSED Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet: - "Eurobike bisiklet sektörü açısından dünyanın en prestijli fuarı olma özelliği taşıyor"
Ekonomi 04.09.2019, 14:11
FRİEDRİCHSHAFEN (AA) - Bisiklet sektörü açısından dünyanın en prestijli fuarlarından "Eurobike Bisiklet Fuarı" başladı.
Almanya'nın Friedrichshafen şehrinde kapılarını açan fuar, 7 Eylül'e kadar gezilebilecek.
Emanet, fuarda katılımcı firmaların, yeni ürünlerini, sektöre ve bisiklet tutkunlarına tanıtacağını belirtti.
Bu yıl 28'incisi düzenlenen fuar, dünyanın çeşitli ülkelerinden 1400'ün üzerinde katılımcıyı ağırlıyor.
Türkiye'den 8 firmanın katıldığı fuarı, 60 binin üzerinde ziyaretçinin gezmesi bekleniyor.
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