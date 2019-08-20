Evde Bakım Maaşı Nedir, Şartları Nelerdir?

Evde bakım maaşı almak için gerekli olan ilk şart, kişinin kendi ihtiyaçlarını yalnız başına gideremeyecek derecede bir engelenin veya hastalığının bulunmasıdır. Kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve bakıma muhtaç kişilerin bakımlarını yapanlara devlet tarafından bakım maaşı bağlanmaktadır. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak sağlanan bu hizmet sayesinde ihitiyaç sahibi kişilerin evde bakım maaşı alamaları mümkündür.

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Gerekli Olan Şartları Nelerdir?

Evde bakım parası almak için aranan şartlar arasında kişinin bakıma muhtaç olduğuna dair rapora sahip olmasıdır. Kendi ihitiyçalarını karşılamayacak derecede bir engeli ya da hastalığı bulunana kişilere bu maaş verilmektedir. Evde bakım maaşı almak için vatandaşların ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirlenen şartları taşımaları gerekmektedir. Evde bakım parası almak için vatandaşların sahip olması gereken şartlar 27787 sayılı Resmi Gazete ilanına göre;

Yetkili sağlık kuruluşlarından alınan %50 oranında ağır engel raporuna sahip olmak

Başkasının bakımana muhtaç olma ve yardım ile hayatını idame ettirme

Bakım yapan kişinin aylık gelirinin asgari ücretin 2/3’ünden az olması

Bakıma muhtaç kişinin tek başına yaşama imkanın bulunmaması

Gerekmektedir. Bu şartları taşıyan kişilerin evde bakım parası talebinde bulunmaları mümkündür.

2019 Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu?

Evde bakım maaşındaki gelir kriteri de asgari ücrete endeksli. Engelliye bakan kişinin evde bakım maaşı alabilmesi için hanede kişi başına düşer gelir miktarının asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Asgari ücrete gelen zamla birlikte bu rakam 1305 lira, üç ayda bir ödenen engelli maaşı da engel derecesine göre en az 1269 liraydı (aylık 423 TL).Yeni zamlarla birlikte evde bakım maaşı temmuzda 1384 TL’ye yükseldi. Yüzde 40 ila yüzde 69 engellilik oranı bulunan engellilerin aylığı ise 509.13 TL’ye (üç aylık 1527 TL), yüzde 70 ve üstü engellilik oranı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç engellilerin ise 763.69 TL’ye (üç aylık 2 bin 589 TL) çıktı.

Kimler Evde Bakım Maaşı Alabilir?

Bakım parasını kimler alabilir sorusu çoğunlukla yanlış cevaplanmaktadır. Evde bakım parası bakıma muhtaç olan kişilere değil bu kişilere yardımcı olan ve bakım işlemlerini gerçekleştiren kişilere verilmektedir. Bu doğrultuda dikkat edilmesi gereken en önemli unsur kişinin sağlık durumudur. Bakım parası için başvuruda bulunan kişiler ilgili kurumlar ve uzmanlar tarafından incelenerek, kişinin tek başına hayatını idame ettirip ettiremediği sorgulanmaktadır.

Evde bakım parası almak için başvuru yapan kişiler, söz konusu hastanın tek başına tuvalet, beslenme, yeme – içme, temizlik vb. doğal ihtiyaçlarını yapamadığına dair sağlık raporuna sahip olması gerekmetkedir. Sağlık raporlarının ağır özürlü bölümünde ‘’evet’’ ibaresi yer alan kişiler bakım parası alabilirler.

Evde Bakım Maaşı Başvuruları Nereye yapılır?

Evde bakım maaşı başvurusu için kişilerin öncelikle ayrıntılı bir sağlık raporuna ve belirtilen şartlara sahip olması gerekir. Bakım parası başvuruları ikamet edilen bölgelere göre farklılık göstermetkedir. Evde bakım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Himzetler Bakanlığı tarafından sağlanan bir hizmettir. Bu nedenle bakım maaşı alacak kişilerin bağlı oldukları yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. İlçelerde ise Sosyal Hizmet Merkezlerine kişilerin başvuru yapması gerekmektedir. Evde bakım maaşı başvurularını bakıma muhtaç kişinin yakınları ve ona bakmakla yükümlü kişiler rahatlıkla yapabilirler.

Evde Bakım Maaşı Başvurusunda Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Evde bakım maaşı için gerekli olan evrak listesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. Hasta yakınları tarafından yapılan başvurularda istenen belgeler;

Başvuru dilekçesi

%50 ve üzeri ağır engel raporu

Yardım alacak kişinin gelir belgesi

Varsa; tapu, ruhsat ve gayrimenkul belgeleri

Hane halkının ikametegah belgeleri

Engelliye ait 2 adet vesikalık fotoğraf

Sicil yoklama kaydı

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Yer almaktadır.

Evde Bakım Maaşı Ne Kadar?

Evde bakım maaşı miktarı kanun kapsamında; aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ve ek gösterge rakamlarının aylık tutara dönüştürülmesi ile hesaplanmaktadır. Evde bakım maaşı için belirlenen güncel ücret 1383 TL olarak hesaplanmıştır. Belirli dönemlere ve yıllara göre bu ücrette farklılıklar ortaya çıkabilir. Her altı ayda bir maaş oranında farklılıklar gözlemlenmektedir.