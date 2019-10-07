Son Dakika
Bilgi Cup’ın şampiyonu Özel Amerikan Robert Kolej
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'a gitti
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 35’inci gününde
Kırmızı kategorideki o terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi
Sazak "CHP, ilkesizliği ilke haline getirdi!"
Üzerine benzin döküp kendini yaktı

Evde Eğitim Zirvesi, YTÜ'de gerçekleştirildi

- Ev Okulu Derneği tarafından İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin ana sponsorluğunda düzenlenen zirve, YTÜ'nün Davutpaşa yerleşkesinde gerçekleştirildi

Ekonomi 07.10.2019, 12:39
Evde Eğitim Zirvesi, YTÜ'de gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Ev Okulu Derneği tarafından İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin ana sponsorluğunda düzenlenen Evde Eğitim Zirvesi, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) Davutpaşa yerleşkesinde gerçekleştirildi.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, zirve, ailenin, çocuk eğitiminin temelini oluşturduğu ve her evin bir okul olduğu yaklaşımıyla yola çıkan Ev Okulu Derneği tarafından düzenlendi.

Evdeki eğitim süreçleri, çocuklara yaklaşım metotları, ebeveyn-çocuk ilişkisi ve güncel eğitim gelişmelerinin 16 konferans ve 15 atölye çalışmasıyla etraflıca ele alındığı zirve, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin ana sponsorluğunda YTÜ'nün Davutpaşa yerleşkesinde hayata geçirildi.

Ev Okulu Derneği Başkanı Mehmet Hilmi Eren'in açılış konuşmasıyla başlayan zirvede, Prof. Dr. Üstün Dökmen, sanatçı Ceyda Düvenci, çizgi film karakteri Pepe'nin yaratıcısı Ayşe Şule Bilgiç, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Prof. Dr. Acar Baltaş, Prof. Dr. Erhan Erkut, Prof. Dr. Sinan Canan, Türk PDR'den Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Dr. Özgür Bolat ve Dr. Kerem Dündar gibi 31 eğitimci tarafından konferans ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.


#Ayvansaray Üniversitesi
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
İmsak 05:21
Güneş 06:44
Öğle 12:41
İkindi 15:54
Akşam 18:29
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@