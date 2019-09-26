Evinizi ve Eşyalarınızı Aksigorta’ya Emanet Edin

“Ev ve Eşya Sigortası” ile hem ev sahipleri hem de kiracılar ev ve eşyalarını ayda 19,99 TL’den başlayan fiyatlarla risklere karşı koruma altına alıyor.

Yeni Nesil Sigortacılık anlayışı ile ürün ve hizmetlerini geliştiren Aksigorta, ‘Ev ve Eşya Sigortası’ ile hem ev sahipleri hem de kiracıların ev ve eşyalarını güvence altına alıyor. Ev ve Eşya Sigortası, deprem, fırtına, dolu ve benzeri doğa olaylarının yanı sıra hırsızlık, komşu dairelerden kaynaklı dahili su zararları, evdeki televizyon, klima gibi eşyaların arızalarına dair evde oluşabilecek zararlara karşı kapsamlı güvence sunuyor.,

Yıl boyu kullanılabilecek ücretsiz ek hizmetler

Aksigorta Ev ve Eşya Sigortası, ücretsiz ek hizmetleri ile hem ev sahiplerinin hem de kiracıların yıl boyu hasarı olsun olmasın yanında oluyor. Yılda bir defaya mahsus kombi ya da klima bakımı yaptırılabilir; koltuk, halı gibi eşyalarındaki çizikler onarılabilir. Bunun yanında çilingir, su, elektrik tesisatı hizmetleri ve sigortaya konu olaylarda 7/24 çağırabileceğiniz acil ambulansa kadar pek çok alanda Aksigorta koruma sağlıyor.