Evraksız Kredi Başvurusu ve Şartları 2019 - Evraksız Kredi Nasıl Alınır?

Belgesiz kredi başvuruları bankaların anında kredi yöntemleri kullanılarak kolayca yapılabilmektedir. Tüm nakit ihtiyaçlarınız için günümüzde birçok banka belgesiz ve kefilsiz kredi hizmeti sunmaktadır. Bu kredilerden yararlanmak için aranan en temel şart bankaların maaş müşterisi olmak ve kredi notunun yeterli seviyelerde olmasıdır. Evraksız kredi başvurusu için taleplerinizi banka şubelerinden ya da bireysel internet bankacılıkları üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Evraksız Kredi Veren Bankalar Hangileridir?

Kefilsiz senetsiz kredi veren bankalar genellikle ihtiyaç kredisi kapsamında nakit finansmanı sağlamaktadır. Bu kredilere başvuru yapabilmek için bankalar tarafından belirlenen bazı genel şartlara sahip olmak gerekmektedir. Belgesiz kredi alabileceğiniz bazı bankalar;

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)

Aktif Bank

Enpara (QNB Finansbank)

ING Bank

Olarak belirlenmiştir. Bu bankaların kredi hizmetlerini tercih ederek belgesiz kredi almanız mümkündür. Özellikle hızlı kredi başvurusu seçeneklerine sahip bu bankalardan alacağınız kredilerde esnek geri ödeme seçenekleri ve uygun faiz oranları uygulanmaktadır.

Bankalardan belgesiz kredi talebinde bulunacak kişilerin bankaların aktif maaş müşterisi olması ve yüksek kredi notuna sahip olmaları kısa sürede kredilerin verilmesinde etkili olacaktır. Birçok banka hızlı kredi kanalları sayesinde aynı gün içinde kredi onayı vermektedir.

TEB Kefilsiz İhtiyaç Kredisi Özellikleri Nelerdir?

Kefilsiz kredi veren bankalar arasında yer alan Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) dijital bankacılık hizmetlerini kullanarak anında ihtiyaç kredisi talebinde bulunmanız mümkündür. CEPTETEP uygulaması üzerinden sunulan kolay krediler sayesinde;

50 bin TL’ye kadar

%1,49 faiz oranlarıyla ve

60 ay vade seçenekleriyle

İhtiyaç kredisi taleplerinizi bankaya iletmeniz mümkündür. TEB kefilsiz ihtiyaç kredisi kapsamında müşterilerden detaylı belge ve bilgiler istenmemektedir. Genellikle TEB bireysel internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden evraksız kredi başvurusu için; T.C. kimlik numarası, gelir durumu ve kredi miktarı bilgileri verilerek talep edilebilmektedir.

Kefilsiz, belgesiz kredi desteği sunan Türkiye Ekonomi Bankası ihtiyaç kredilerinde tahsis ücreti almamaktadır. Ancak kredi kapsamında yapılacak sigorta ücreti tarafınızdan talep edilmektedir.

Enpara Belgesiz ve Şubesiz Kredi Çekme Şartları Nelerdir?

Enpara anında ihtiyaç kredisi veren bankacılık uygulamaları arasında ilk sırada yer almaktadır. QNB Finansbank tarafından şubesiz bankacılık anlayışıyla kurulan Enpara; şubesiz, belgesiz, anında kredi hizmetlerinin yanı sıra, avantajlı kredi kartları ve havale/EFT özellikleri sayesinde internet bankacılığının en iyi örneklerinden biridir.

Enpara şubesiz ve belgesiz kredileri diğer bankalarda olduğu gibi ihtiyaç kredileri kapsamında sunulmaktadır. QNB Finasnbank Enpara uygulaması üzerinden belgesiz kredilerde;

%1,76 faiz oranı

60 ay vade seçenekleri

1.000 – 60.000 TL kredi imkânı

Sunulmaktadır. Enpara.com üzerinden yapılacak kredi başvurularında en geç 8 iş saati içinde kredi onayınız verilmektedir. Geri ödeme şartlarını sağlayan ve kredi notu yeterli olan herkes kredi talebinde bulunabilmektedir.

ING Bank Belgesiz Hızlı Kredi Avantajları Nelerdir?

ING Bank mini kredi kampanyası kapsamında tüm vatandaşların acil nakit ihtiyaçları karşılanmaktadır. Oldukça düşük miktarlarda sunulan bu kediler için banka şubelerine gitmeden kredi talebi oluşturabilirsiniz. 5 bin TL’ye kadar, %1,99 faiz oranlarıyla anında kredi imkânı ING Bank ile sunulmaktadır.

ING Bank Türkiye’de dijital bankacılık alanında gösterdiği faaliyetler sayesinde tüm bankacılık işlemlerinin kısa sürede gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. ING Bank bankacılık hizmetlerinden anında yararlanabilirsiniz.

Aktif Bank Gelir Belgesiz Krediler

En kolay kredi veren bankalar arasında Aktif Bank birçok farklı kredi desteği sunmaktadır. %1,99 faiz oranlarıyla sunulan gelir belgesiz kredileri sayesinde müşterilerinin kısa süreli nakit ihtiyaçları karşılanmaktadır. Aktif Bank müşterisi olmayan kişilerin banka yetkilileriyle iletişime geçerek kolay krediler hakkında bilgi sahibi olması ve belgesiz kredi başvurusu yapmaları mümkündür.